Indiana Jones 5, Harrison Ford perde la carta di credito a Palermo: interviene Borsellino!

La data di uscita di Indiana Jones 5 è slittata al 2023, ma le riprese sono ancora in corso in Italia e in queste ore Harrison Ford è stato protagonista di un'avventura fuori dal set, dopo aver perso la carta di credito a Palermo.

La disavventura ha avuto luogo ieri pomeriggio a Palermo, quando la supstar hollywoodiana ha scelto la località balneare di Mondello per trascorrere alcune ore di relax: relax che, purtroppo per lui, è sfumato quando l’attore, letteralmente assalito dai, ha dovuto cercare riparo in un locale, rendendosi nel frattempo conto di aver smarrito l'importante documento. A ritrovarlo un palermitano, che lo ha immediatamente consegnato agli agenti di polizia di Mondello. Nel giro di alcuni minuti i poliziotti sono riusciti a risalire al proprietario, con grande sgomento di tutti: del resto non capita tutti i giorni di dover restituire la carta di credito all'interprete di Indiana Jones e Han Solo!

Il caso ha voluto che a compiere questa 'missione' sia stato nientemeno che Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo e dirigente del commissariato: insieme a due poliziotti, Borsellino ha raggiunto Harrison Ford nel locale dove l'attore aveva trovato riparo, e il faccia a faccia è stato immortalato nello scatto che trovate in calce all'articolo.

Nel frattempo, continuano ad emergere nuove foto dal set di Indiana Jones 5, con Harrison Ford, Antonio Banderas e Phoebe Waller-Bridge.