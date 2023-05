Indiana Jones 5, Harrison Ford senza mezzi termini:'Cosa mi mancherà? Niente'

Intervistato da Good Morning America, Harrison Ford ha confessato che cosa gli mancherà in futuro di Indiana Jones, dopo aver presentato l'ultimo film della saga cinematografica, Indiana Jones e il quadrante del destino, in questi giorni al Festival di Cannes. L'attore ha risposto in maniera molto lapidaria alla domanda.

"Niente. L'abbiamo fatto. No, voglio dire, non posso dirti quanta gioia mi ha dato essere Indiana Jones. L'ho fatto cinque volte e l'ho amato ogni volta, anche quando non era così ammirato come a volte è stato. Ogni volta, la passione delle persone coinvolte ha eguagliato la mia passione. Perché amo ciò che questo tipo di film porta al pubblico. Il mix di avventura ed emozione è davvero l'elemento di successo" ha dichiarato l'attore. La saga di Indiana Jones potrebbe continuare anche dopo Ford, come ha confessato Disney.



Harrison Ford conobbe il primo successo planetario nel 1977 con il ruolo di Han Solo in Guerre Stellari di George Lucas. Qualche anno dopo arrivò il ruolo di Indiana Jones e nonostante Ford abbia interpretato molti altri personaggi conosciuti, Han e Indy rimangono i più popolari.



Indiana Jones e il quadrante del destino è diretto da James Mangold, che sostituisce per la prima volta alla regia Steven Spielberg. Nel cast del film, oltre a Harrison Ford nel ruolo di Indiana Jones, anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen e Antonio Banderas.



Non perdetevi il trailer di Indiana Jones e il quadrante del destino, in attesa di vedere il film nelle sale cinematografiche.