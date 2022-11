Indiana Jones 5, Harrison Ford è in gran forma nelle nuove cover di Empire!

Sono passati ben 14 anni dall'ultima volta che abbiamo visto Indiana Jones sul grande schermo: l'anno era il 2008, il mondo era completamente diverso e il film il dimenticabile Indiana Jones il Regno del Teschio di Cristallo. Che il nuovo anno sia pronto dunque a portare in dote con sé un film degno del nostro archeologo preferito?

Le premesse, d'altronde, sembrano piuttosto buone: mentre James Mangold si lascia scappare qualcosa sulla possibile data d'uscita di Indiana Jones 5, Harrison Ford ci tiene a dimostrarci di non aver perso smalto con l'età e di esser pronto, a 80 anni compiuti lo scorso luglio, a riprendere in mano cappello e frustino e lanciarsi in una nuova avventura.

A ribadire ciò arrivano le nuove cover di Empire dedicate proprio al film in cui l'Han Solo di Star Wars avrà a che fare con Phoebe Waller-Bridge, con il nostro Harrison che si mostra in forma smagliante con indosso i panni dell'archeologo avventuriero più famoso del mondo (non ce ne voglia Nathan Drake), come a ricordarci che sì, il tempo passa, ma lo stile non è acqua e il nostro Indy, nonostante le primavere, ne ha ancora da vendere!

E voi, che aspettative avete per il nuovo lavoro di James Mangold? Diteci la vostra nei commenti! Proprio il regista, intanto, ha negato di aver già proiettato Indiana Jones 5.