Indiana Jones 5, Harrison Ford in grande forma nello spot del Super Bowl!

Disney ha pubblicato un nuovo spot di Indiana Jones e la ruota del destino, quinto capitolo della saga cinematografica con protagonista Harrison Ford, proprio durante l'evento sportivo e mediatico dell'anno negli USA, il Super Bowl. Il video mostra alcuni dettagli in più su ciò che aspetta i fan al cinema!

Nello spot si vede Indy davanti al suo prossimo antagonista, Voller, interpretato da Mads Mikkelsen, in parte ispirato al nazista Wernher von Braun, che dopo la Seconda Guerra Mondiale divenne un ingegnere della NASA.



Nel video mostrato durante il Super Bowl si vede Harrison Ford/Indiana Jones in grande forma, impegnato in alcune sequenze d'azione, una in particolare con la celebre frusta e una in versione 'Top Gun', non mostrando alcuna esitazione nel lanciarsi da un aereo in movimento portando con sé Helena Shaw, il nuovo personaggio femminile interpretato da Phoebe Waller-Bridge.

Indiana Jones e la ruota del destino sarà incentrato sull'Operazione Paperclip ideata dalla Joint Intelligence Objectives Agency che tra il 1945, sul finire del secondo conflitto bellico mondiale, e il 1959 reclutò migliaia di ingegneri, scienziati e tecnici tedeschi, tra cui alcuni nazisti. Per saperne di più sul film non perdetevi il nostro approfondimento su Indiana Jones 5.



Nel cast, oltre a Harrison, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, anche Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Thomas Kretschmann.

Disney ha svelato anche il budget del film e Indiana Jones 5 è costato quasi quanto Avatar - La via dell'acqua, l'ultimo film di James Cameron.