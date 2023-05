Indiana Jones 5, Harrison Ford ha eseguito tutte le scene d'azione!

Indiana Jones e il Quadrante Del Destino è l'ultimo capitolo del franchise cinematografico dedicato al celebre archeologo. Dopo il deludente risultato del quarto film diretto da Spielberg, stavolta il cerchio punta verso la chiusura con una conclusione che promette di soddisfare a pieno tutti gli appassionati.

Harrison Ford durante la sua lunga carriera si è ritrovato coinvolto in una varietà di scene d'azione strabilianti.

Ma dopo quarant'anni passati ad interpretare Indiana Jones, è abbastanza chiaro che gran parte del ruolo consiste nell'eseguire acrobazie complicate, sebbene Ford sia sempre stato propenso nel voler realizzare queste acrobazie senza alcun aiuto aggiuntivo.

Tra l'altro, durante l'ultima edizione del festival di Cannes Harrison Ford si è espresso sul suo ringiovanimento in Indiana Jones 5.

In un'intervista con Esquire , Ford ha discusso attentamente di una particolare acrobazia da batticuore in Indiana Jones e il Quadrante del Destino, dove Jones sta cavalcando un cavallo lungo una piattaforma della metropolitana.

Mentre spiegava la scena, Ford è stato sincero riguardo a diversi stuntman che tentavano di aiutarlo a non cadere da cavallo - il che ha lasciato Ford completamente sbalordito, insistendo sul fatto che "vuole espressamente" che la scena appaia in un certo modo.

L'attore si è così espresso:“Ho pensato, che cazzo? Come se fossi stato attaccato da palpeggiatori. Abbasso lo sguardo e ci sono tre stuntman che si assicurano che non cada dalla staffa. Mi dicono: Oh, avevamo solo paura perché pensavamo, sai, e bla, bla, bla. E ho detto, lasciatemi in pace, sono un vecchio che scende da cavallo e voglio che sembri così!"

Il messaggio di Ford è ovviamente forte e chiaro, qualunque cosa accada, anche a 80 anni, Harrison Ford possiede ancora un forte legame con l'amato personaggio, motivo per cui l'acclamato attore ha insistito per tornare nel franchise e realizzare un film che fosse perfetto.