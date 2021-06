Indiana Jones 5, Harrison Ford avvistato sul set del film? I dettagli

Dopo anni di slittamenti, Indiana Jones 5 è finalmente entrato in produzione e tra le immagini che provengono dal set è spuntata su Twitter una foto che sembra ritrarre Harrison Ford nell'iconico look dell'avventuriero. Pare non ci siano troppi dubbi sul fatto che si tratti di Ford, nonostante la persona in questione indossi la mascherina.

Ed è proprio a causa dei protocolli di sicurezza messi in atto per via del Coronavirus che non possiamo confermare che si tratti proprio di Ford, nonostante gli indizi siano piuttosto evidenti.

Insieme a lui nella foto sono immortalati anche gli storici produttori, Kathleen Kennedy e Frank Marshall.



Il film è previsto nelle sale il 29 luglio 2022 e in questi giorni sono state pubblicate diverse foto dal set di Indiana Jones 5. James Mangold (Logan) sostituisce Steven Spielberg alla regia, e ha co-scritto la sceneggiatura insieme a John-Henry Butterworth. Spielberg rimarrà produttore insieme a Kennedy e Marshall.

Insieme a Harrison Ford nel cast del film anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson.

Sulla trama ci sono ancora parecchi dubbi ma si dice che possa contenere parecchi elementi fantascientifici.

Mads Mikkelsen ha dichiarato di essere entusiasta di partecipare al film:"Si tratta di un grande onore far parte del franchise con cui sono cresciuto".



Il ritorno di Indy passa dal prossimo capitolo cinematografico fino al nuovo videogioco.