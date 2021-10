Indiana Jones 5: Harrison Ford, Antonio Banderas e Phoebe Waller-Bridge in Italia

Poche ore fa la data d'uscita di Indiana Jones 5 è stata rinviata al 2023, ma la produzione continua a gonfie vele e JustJared ha pubblicato nuove foto dal set che mostrano Harrison Ford, Antonio Banderas e Phoebe Waller-Bridge.

Come potete vedere cliccando sul post in calce all'articolo, Just Jared ha condiviso una raccolta di foto dal set di Indiana Jones 5 con Ford, Waller-Bridge e Banderas durante le riprese a Castellammare del Golfo, in Italia. Mentre Ford e la Waller-Bridge possono essere chiaramente visti in alcune foto, di Banderas il sito è riuscito a catturare solo la nuca. Il protagonista è vestito con la sua familiare attrezzatura da Indiana Jones, compreso il cappello marrone e la giacca abbinata, con un borsone appeso alle spalle, mentre Banderas indossa una camicia e dei pantaloni abbottonati di colore grigio. La Waller-Bridge, infine, ha una camicia bianca abbottonata e allacciata in fondo e dei pantaloni color kaki. Difficile stabilire l'identità dei loro personaggi, ma se Mads Mikkelsen sarà il villain di Indiana Jones 5 (e il se è da sottolineare, considerato che non ci sono dettagli sulla trama del film né sui ruoli dei membri del cast) allora è probabile che Antonio Banderas e Phoebe Waller-Bridge interpreteranno nuovi alleati di Indy.

Le riprese di Indiana Jones 5 sono riprese dopo l'infortunio alla spalla di Harrison Ford avvenuto nel corso dell'estate. Ford in seguito è tornato sul set ed è stato fotografato con il braccio fasciato, con la produzione che nel frattempo è andata avanti senza interruzioni concentrandosi sulla realizzazione delle scene che non avrebbero richiesto la presenza di Indiana Jones.

