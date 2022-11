Indiana Jones 5, nuova foto ufficiale: primo sguardo alla chiacchierata scena iniziale!

In attesa del trailer di Indiana Jones 5, grazie al solito Empire Magazine sono arrivate online diverse nuove immagini esclusive tratte dall'ultimo film della saga con protagonista Harrison Ford, tra le quali una foto che mostra la chiacchierata scena d'apertura del film.

Nella sequenza in questione Harrison Ford è stato ringiovanito digitalmente mediante l'utilizzo di una nuova tecnologia che promette di ottenere risultati di 'de-aging' ancor più realistici rispetto a quelli visti in altri film recenti: la scena è un flashback ambientato ai tempi della trilogia originale di Indiana Jones diretta da Steven Spielberg e, come potete vedere in calce all'articolo, parrebbe essere ambientata - almeno in parte - su un sottomarino; nell'immagine, non possiamo ammirare il lavoro di ringiovanimento fatto sul volto di Harrison Ford, dato che indiana Jones è mostrato di spalle. In aggiunta, comunque, le altre immagini inedite mostrano Harrison Ford in azione nei panni di Indiana Jones, Phoebe Waller-Bridge nei panni della sua figlioccia Helena e Boyd Holbrook nei panni di Klaber: potete trovarle in calce all'articolo.

Vi segnaliamo inoltre che, nel corso di una recente intervista, Harrison Ford ha spiegato il motivo che lo ha spinto a tornare nei panni di Indiana Jones per un'ultima avventura: cliccate sul link evidenziato per saperne di più.

Indiana Jones 5 uscirà il 30 giugno 2023. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.