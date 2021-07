Indiana Jones 5, le foto dal set svelano l'ambientazione e i nuovi personaggi!

In attesa che Harrison Ford guarisca completamente dopo il suo infortunio sul set di Indiana Jones 5, la troupe di James Mangold si è spostata da Londra a Glasgow, in Scozia, per girare alcune scene ambientate in quella che sembra essere l'ambientazione "moderna" del film dopo i flashback girati in Inghilterra.

Come potete vedere negli scatti in calce alla notizia, la produzione ha trasportato gli edifici e le strade della città scozzese nell'America di fine anni '60, in particolare New York: si può capire dagli striscioni che celebrano il ritorno degli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin dopo il loro storico sbarco sulla luna, così come la propaganda contro la Guerra del Vietnam affissa sulle vetrine dei negozi. Ciò significa che la pellicola sarà ambientata almeno in parte nel 1969, ovvero 12 anni dopo gli eventi di Indiana Jones e il tempi di cristallo.

Le foto condivise in rete dall'account Indiana Jones 5 news offrono inoltre un primo sguardo a due tra le new entry più attese del cast: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, No Time To Die) e Boyd Holbrook (Narcos, The Predator), anche se i dettagli sui loro personaggi non sono ancora stati rivelati.

Vi ricordiamo che l'uscita del film è prevista per luglio 2022. Nel frattempo, un presunto leak potrebbe aver svelato il titolo ufficiale di Indiana Jones 5.