Indiana Jones 5: prima foto dal set, al via le riprese del nuovo film con Harrison Ford!

Dopo le prime indiscrezioni sulla trama di Indiana Jones 5, è finalmente tutto pronto per l'inizio delle riprese del nuovo film della leggendaria saga d'avventura con protagonista Harrison Ford.

Un utente del subreddit /r/StarWarsLeaks ha pubblicato due immagini della costruzione del set per il quinto film con protagonista il celebre avventuriero: dalle foto non si può indovinare molto sulla trama del film stesso, ma si può tranquillamente supporre che nella scena in questione sarà presente una sorta di castello sul mare. Resta da vedere come e per quale motivo Indy ci si recherà, ma a giudicare dalla seconda foto l'edificio non sembra essere nelle migliori condizioni.

Diretto da James Mangold da una sceneggiatura co-scritta insieme a Jez e John-Henry Butterworth, Indiana Jones 5 sarà interpretato anche da Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson. Harrison Ford tornerà ad indossare il suo iconico fedora e far scoccare la leggendaria frusta: "Non voglio dare ai fan quello che vogliono", ha spiegato la star a Hey U Guys. "Voglio dare loro qualcosa che non si aspettavano".

Il nuovo film, che non ha ancora un titolo ufficiale - per lo meno non uno che sia stato condiviso pubblicamente - segnerà la prima volta della saga senza che i creatori George Lucas e Steven Spielberg: quest'ultimo è stato per anni legato alla regia del progetto, ma dopo aver lasciato l'incarico nelle mani di Mangold si è spostato in produzione. Indiana Jones 5 dovrebbe arrivare nei cinema il 29 luglio 2022.