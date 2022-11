Indiana Jones 5, prima foto di Harrison Ford! Novità sulla storia dallo sceneggiatore

Dopo la prima foto di Mads Mikkelsen in Indiana Jones 5 e le prime informazioni sulla trama del film scritto e diretto da James Mangold, Empire ha svelato in esclusiva anche la prima foto di Harrison Ford di nuovo nei panni dell'iconico archeologo creato da George Lucas e Steven Spielberg.

L'immagine, che mostra Henry Jones Jr su una non meglio identificata imbarcazione, è contenuta nel nuovo numero di Empire dedicato ad Indiana Jones 5, ma non è l'unica cosa interessante a venir fuori dalla rivista. Parlando con la pubblicazione, infatti, il co-sceneggiatore del film Jez Butterworth ha rivelato anche il riassunto della trama di Indiana Jones 5.

Il film si svolgerà nel 1969 durante l'apice della corsa allo spazio tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Dato che molti degli scienziati a lavoro dietro i rispettivi programmi spaziali hanno un passato naziste, il professor Jones è determinato a scovare eventuali attività oscure nascoste dietro la loro facciata progressista. “La trama del film è legata a doppio filo al fatto che il programma di allunaggio è stato gestito da un gruppo di ex nazisti. La vera domanda è: quanto sono 'ex' quei nazisti? La cosa ovviamente fa storcere il naso a Indy. A dargli fastidio non è il fatto che con gli astronauti l'idea di cosa sia un eroe è completamente cambiata, né il fatto che la Nasa lassù sta cercando qualcosa che non c'è...Quello che lo mette in moto è che dietro a questo progetto ci sono i suoi nemici giurati."

Inoltre, a quanto pare al centro della trama "c'è qualcosa che potrebbe rendere il mondo un posto migliore in cui vivere." Al personaggio di Mads Mikkelsen "gli piacerebbe metterci le mani sopra. Ma anche Indiana Jones vuole metterci le mani sopra. E così, detto fatto: abbiamo una storia."

Con le novità e le prime immagini proposte da Empire, il trailer di Indiana Jones 5 si avvicina sempre di più: restate sintonizzati! Il film, lo ricordiamo, uscirà il 30 giugno 2023.