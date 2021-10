Indiana Jones 5 sarà un film sul viaggio nel tempo? Nuove foto confermano la teoria

In questi giorni Harrison Ford è in Italia per le riprese di Indiana Jones 5, e mentre i lavori procedono a gonfie vele emergono dal web nuovi rumor che indicherebbero la presenza di una trama legata ai viaggi nel tempo per il prossimo film della saga creata da Steven Spielberg e George Lucas.

I dettagli sul film sono scarsi e la maggior parte delle informazioni sulla trama e sul cast sono tenute top secret, ma una popolare teoria sulla presenza di viaggi nel tempo pare che abbia trovato riscontro nelle nuove foto dal set ottenute dal Daily Mail: secondo la teoria il personaggio di Harrison Ford nel corso del film darà la caccia e scoprirà un artefatto misterioso in grado di alimentare una macchina del tempo, e adesso nella foto che trovate in calce - scattate da Francesco Pallazol - si vede chiaramente una schiera di comparse vestite da soldati romani. Non solo: cliccando sul link della fonte che trovate in basso, si possono vedere nuove foto che mostrano Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge durante la lavorazione di una scena che parrebbe collegata a quella dei soldati romani, a loro volta impegnati in una battaglia.

Certo è possibile che la sequenza coi romani sia un flashback, ma la presenza di Indiana Jones e del misterioso personaggio della Waller-Bridge nella stessa location non farà che alimentare i rumor sul possibile viaggio nel tempo di Indiana Jones 5.

Ricordiamo che nei giorni scorsi la Disney ha rinviato Indiana Jones 5: previsto per l'estate 2022, il film diretto da James Mangold ora uscirà a luglio 2023.