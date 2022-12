Indiana Jones 5, nel film verrà svelato il destino del personaggio di Shia LaBeouf?

Mutt, il personaggio interpretato da Shia LaBeouf in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo non comparirà nel prossimo imminente capitolo, Indiana Jones e la Ruota del Destino, ma il film potrebbe far luce su cosa gli è successo. Il capitolo del 2008 non ebbe una grande accoglienza, compreso il personaggio di LaBeouf.

Come verrà gestita l'assenza di Mutt Williams? Il regista del film, James Mangold, intervistato da Entertainment Weekly, ha confermato che il personaggio non ci sarà ma che verrà spiegata la sua assenza, come si legge in questo estratto dell'articolo:"LaBeouf e il suo personaggio non saranno in la Ruota del Destino e Mangold promette che il pubblico scoprirà cosa gli è successo" si legge nell'intervista.



Quale sarà il motivo del mancato ritorno di Shia LaBeouf? L'attore non riservò certo parole al miele nei confronti di Spielberg e di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo e potrebbe non esser stato contattato anche per questo motivo. Al posto di Mutt è stato inserito il personaggio di Helena, con l'ingresso di Phoebe Waller-Bridge nel cast di Indiana Jones 5.



Helena è la figlioccia di Indy e prende il posto che fu di Mutt nel film precedente. I fan si aspettano un commiato di Harrison Ford degno della leggenda di Indiana Jones e forse anche per questo la produzione non vuole commettere gli stessi errori del quarto film. E Mutt non fu molto apprezzato dagli spettatori. Primo film della saga non diretto da Steven Spielberg e non scritto da George Lucas, Indiana Jones e la ruota del destino comprende nel cast Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, John Rhys-Davies, Mads Mikkelsen, Toby Jones e Boyd Holbrook.



Sul nostro sito potete recuperare il nostro approfondimento su Indiana Jones 5 e il ritorno in azione di Harrison Ford.