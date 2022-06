Indiana Jones 5 sarà l'ultimo film di John Williams? 'Se può farlo Harrison...'

Non occorre certo che siamo noi a ricordare quanto straordinaria sia stata la carriera di John Williams: il celebre compositore ci ha regalato, in più di mezzo secolo di attività, alcune tra le colonne sonore più belle e iconiche della storia del cinema. Perché, dunque, non chiudere con una delle sue creature più amate?

Williams è infatti attualmente al lavoro sulle musiche di Indiana Jones 5, il film che vedrà il ritorno in scena del leggendario archeologo (e per il quale, secondo alcune voci, Harrison Ford potrebbe esser stato ringiovanito digitalmente): che proprio la nuova avventura del nostro Indiana possa dunque rivelarsi il capitolo conclusivo dell'incredibile carriera del compositore?

"Al momento sto lavorando su Indiana Jones 5, che Harrison Ford (che è anche un po' più giovane di me) credo abbia annunciato sarà il suo ultimo film. Quindi ho pensato: se Harrison può farlo, forse posso farlo anch'io" sono state le parole di John Williams al riguardo.

Dichiarazioni che lasciano quindi aperto uno spiraglio, ma che non nascondono una certa voglia di godersi una meritata pensione dopo una vita passata a sfornare capolavori su capolavori: siamo davvero prossimi alla fine dell'era John Williams? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sulle origini di Indiana Jones.