Indiana Jones 5 è un disastro totale? Le proiezioni di prova svelano 'finali multipli'

Mentre in casa Disney si è iniziato a parlare di una possibile nuova serie tv di Indiana Jones per Disney Plus, da Los Angeles arrivano voci di corridoio poco incoraggianti sul prossimo capitolo della saga cinematografica dell'avventuriero più famoso di sempre, Indiana Jones 5 di James Mangold.

Secondo quanto riportato, le proiezioni di prova per il nuovo film di Indiana Jones sono andate molto male nei giorni scorsi, e addirittura si è vociferato di numerosi 'finali alternativi' testati con il pubblico: ai presenti non ne sarebbe piaciuto nemmeno uno. Altre indiscrezioni sussurrano che Disney sarebbe 'in preda al panico' per la reazione del pubblico di prova di fronte all'opera, e qualcuno teme che Indiana Jones 5 potrebbe ottenere pessimi risultati quando verrà distribuito in tutto il mondo, il prossimo anno.

Uno dei finali mostrati - sempre secondo le indiscrezioni che si stanno facendo largo in queste ore, indiscrezioni riportate ance da World of Reel - vede Phoebe-Waller Bridge sostituire Harrison Ford alla fine del film: la mossa preparerebbe il franchise per ulteriori sequel senza la star principale, che ha interpretato Indiana Jones per quarant'anni e in tutti i capitoli della saga, ma il report suggerisce che questo finale è stato in assoluto il più odiato dai presenti. Un altro epilogo sarebbe costruito intorno alla morte di Indiana Jones, e anche se pare che nessuno sia impazzito di gioia in sala per lo meno questa versione del film è stata preferita a quella che vede Phoebe-Waller Bridge come nuova protagonista.

Ricordiamo che Indiana Jones 5 sarà il primo film della saga non diretto da Steven Spielberg, con James Mangold (Copland, Ford v Ferrari, Logan) che ha ereditato il ruolo di regista. Il film ha una data d'uscita fissata al 30 giugno 2023. Qualunque finale verrà scelto, Indiana Jones 5 sarà l ultima volta di Harrison Ford nei panni di Henry Jones jr.