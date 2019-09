Indiana Jones 5, David Koepp torna sceneggiatore: 'Stavolta abbiamo una buona idea'

Lo sceneggiatore e regista David Koepp è stato recentemente confermato alla sceneggiatura del nuovo capitolo, il quinto, di Indiana Jones, dopo aver firmato quella dell'ultimo Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.

La conferma dell'ingaggio arriva dal diretto interessato, che nel corso di una chiacchierata con Dan of Geek ha ammesso: "Si sono di nuovo al lavoro sul soggetto. Ci stiamo ancora lavorando e penso che abbiamo avuto una buona idea stavolta. Vedremo...". Le parole di Koepp, che lo ricordiamo è anche autore della sceneggiatura del primo Spider-Man di Sam Raimi e che con Steven Spielberg ha collaborato anche per Jurassic Park e La guerra dei mondi.

Le rassicurazioni di Koepp arrivano come era prevedibile, soprattutto dopo l'insuccesso di pubblico dell'ultimo capitolo "Il regno del teschio di cristallo" che in molti faticano a ricordare quando si tratta di stilare un bilancio dei film dedicati a Indiana Jones.

Le ultime notizie in merito alla produzione davano l'inizio delle riprese per l'aprile del 2020. Il film, in uscita il 9 luglio del 2021, avrebbe dovuto iniziare le riprese ad aprile scorso, ma la Disney avrebbe rinviato la produzione perché non troppo contenta della sceneggiatura iniziale, scritta sempre da Koepp. Al suo posto era stato quindi ingaggiato Dan Fogelman, autore di This Is Us, per revisionare l'intero script, ma a quanto pare Koepp è tornato a bordo del quinto Indiana Jones.

Ad oggi non si conosce alcun dettaglio circa la trama del film, ma sappiamo che la sessione principale delle riprese avrà luogo ai Pinewood Studios.