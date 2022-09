Indiana Jones 5: costumi e concept art svelati al D23 Expo

In attesa dell'uscita di un primo trailer, il D23 Expo di oggi ha permesso ai fan di poter dare un primo sguardo ai costumi di scena e ad alcune concept art dell'attesissimo quinto capitolo di Indiana Jones.

Non si sa ancora molto sul film e Lucasfilm e Disney continuano a tenere sotto controllo i dettagli della trama. Comunque, l'uscita della pellicola, prevista per il 30 giugno 2023, si avvicina sempre di più e nuovi dettagli arriveranno sicuramente tra non molto. Intanto, John Williams ha presentato live un brano della colonna sonora di Indiana Jones 5.

Il progetto, sviluppato per la prima volta da Steven Spielberg, è in lavorazione da diversi anni. Il regista di Ford v Ferrari Logan James Mangold è poi intervenuto per dirigere il film, in collaborazione con un certo numero di produttori di Indiana Jones di lunga data. Oltre al ritorno di Ford, che riprenderà il suo ruolo iconico, il cast è composto da Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson e Thomas Kretschmann.

"James Mangold ha fatto un lavoro incredibile con Indy", ha condiviso la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy con ComicBook.com all'inizio di quest'anno. "E lui e Harrison [Ford] hanno un rapporto incredibile e penso che i fan adoreranno ciò che ha creato. È fantastico".