Indiana Jones 5: i concept art ufficiali mostrano il ritorno di Short Round e...gli zombi!

Indiana Jones e Il quadrante del destino è stato un importante flop per la Disney quest'anno, almeno a livello strettamente finanziario, ma il film di James Mangold è comunque riuscito a conquistare la propria fetta di fan e l'interesse per il dietro le quinte della lavorazione è ancora molto alto.

Da segnalare, a tal proposito, che in queste ore l'artista Saby Menyhei, che lavora per la Industrial Light & Magic di Lucasfilm e che nel curriculum può vantare una sfilza di collaborazioni di rilievo come Tenet, The Last of Us e Star Wars: Rogue One, ha svelato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram alcuni concept art alternativi per Indiana Jones 5: le immagini, disponibili come al solito nel post che trovate in calce all'articolo, oltre ad una famelica orda di zombie svelano anche il ritorno di Short Round al fianco di Indy.

Come i fan della saga creata da Steven Spielberg e George Lucas sanno bene, Short Round è il simpatico ragazzino di Indiana Jones e Il tempio maledetto, e fu interpretato nel 1984 dall'allora giovanissimo Ke Huy Quan, oggi attore premio Oscar grazie ad Everything Everywhere all at once. Gli appassionati di lunga data del franchise hanno sperato fino all'ultimo in una possibile partecipazione di Ke Huy Quan ad Indiana Jones 5, e almeno a giudicare da questi concept qualche minima bozza di idea ha circolato tra le scrivanie della Lucasfilm, sebbene alla fine il film di James Mangold abbia preso una strada totalmente diversa.

Comunque, anche se lontana dai panni di Indiana Jones e Short Round, la reunion tra Harrison Ford e Ke Huy Quan alla fine è avvenuta davvero in occasione degli Oscar 2023.