Indiana Jones 5, come ha fatto quel personaggio a sopravvivere alla scena iniziale?

Il nuovo film della saga è ambientato nel 1944, quando Henry Jones Jr. incontra per la prima volta Jürgen Voller, interpretato da Mads Mikkelsen. Indiana Jones riesce a rubare con successo metà del “Quadrante del destino” da Voller sopra a un treno in movimento, e il nazista viene buttato giù poco dopo. La caduta sembrava potesse averlo ucciso, ma i membri della squadra Indiana Jones 5 hanno spiegato come il personaggio di Mikkelsen è riuscito a sopravvivere.

“L’oggetto da cui viene colpito è un tubo molto leggero che si usa per mettere l'acqua nei treni a vapore, e può ruotare. Quindi viene colpito da un oggetto il più morbido possibile che è appeso a una linea ferroviaria nel 1944. Però in teoria si, dovrebbe esserci un po’ di sorpresa quando il personaggio riapparirà successivamente.”

Per quanto riguarda il modo in cui questa sequenza è stata girata, è inutile dire che Mads Mikkelsen non è stato effettivamente gettato da un treno in corsa, ma Andrew Whitehurst ha raccontato lo sforzo fisico dell’attore:

“L'unica cosa che dirò è che, quando Mads viene buttato giù dal treno, l'ha reso vero. Abbiamo messo dei materassini, e Mads Mikkelsen sa come prendere un pugno e come sembrare colpito da qualcosa di pesante. Abbiamo dovuto farlo viaggiare più indietro perché il treno teoricamente nel film si muoveva, ma non sul set. Ma per quanto riguarda la fisicità della performance, è stato bravo.”

E voi siete stati convinti dalla performance di Mikkelsen e da Indiana Jones e il quadrante del destino? Pensate che questo capitolo sia al livello dei precedenti? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.