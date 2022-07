Indiana Jones 5, Boyd Holbrook elogia Harrison Ford:'Nel film è sconvolgente'

La star di Indiana Jones, Boyd Holbrook, ha raccontato di sentirsi un po' nervoso per la reazione che potrebbero avere i fan al prossimo capitolo cinematografico del leggendario franchise d'azione e avventura, diretto da James Mangold. Holbrook ha parlato anche dello storico protagonista della saga, Harrison Ford.

"È un po' come un sogno d'infanzia" ha dichiarato Holbrook ad un evento a Los Angeles "E si potrebbe sentire un po' quella pressione ma cerco di non percorrere quelle strade. Mi concentro davvero soltanto sul lavoro da svolgere".



I dettagli sul film sono ancora ignoti - e se il futuro di Indiana Jones fosse donna? - non è trapelato molto:"Abbiamo Jim Mangold a dirigere il film, e non riesce a fare un brutto film, è così preciso in quello che fa".

James Mangold, noto per aver diretto film come Ford v Ferrari, Logan, Walk the Line e Wolverine, è al debutto alla regia di un film di Indiana Jones.

Harrison Ford, a 80 anni, è pronto a riprendere il costume di Indy:"Harrison Ford è sconvolgente" esclama entusiasta Holbrook "L'età non è altro che un numero per lui". Insieme a Ford e Holbrook, il cast comprende anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Toby Jones e Antonio Banderas.



John Williams comporrà la colonna sonora di Indiana Jones 5, e la data d'uscita del film è fissata al 30 giugno 2023.

Siete pronti a tornare a vivere una nuova avventura di Indiana Jones con protagonista la star della saga, Harrison Ford?