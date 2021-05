Indiana Jones 5: Boyd Holbrook si aggiunge al cast del nuovo film con Harrison Ford!

Dopo gli ingressi di Mads Mikkelsen e Thomas Kretschmann nel cast dell'attesissimo Indiana Jones 5, vi segnaliamo che nel film con Harrison Ford ci sarà anche Boyd Holbrook.

L'attore, che ha già lavorato con il regista James Mangold nell'acclamato cinecomic Logan - The Wolverine, si unisce al cast del quinto capitolo della saga di Indiana Jones insieme all'attrice Shaunette Renée Wilson, famosa per il suo ruolo in The Resident e apparsa anche in Black Panther. Nel cast, oltre ai già citati Mikkelsen e Kretschmann, anche Phoebe Waller-Bridge.

Ricordiamo che James Mangold ha ereditato la regia del film da Steven Spielberg, rimasto in qualità di produttore e collaboratore per vari elementi della produzione: sarà la prima volta che un film della saga non verrà diretto da Spielberg, creatore del personaggio insieme all'amico George Lucas. Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel si uniranno a Spielberg come produttori. Inoltre anche John Williams, che ha lavorato su ogni colonna sonora del franchise negli ultimi 40 anni, tornerà come compositore.

Secondo gli addetti ai lavori la speranza è di iniziare le riprese quest'estate ma purtroppo le informazioni della trama sono ancora vaghi, così come lo sono i dettagli sui personaggi di Holbrook, Wilson e di tutti gli altri membri del cast: però siamo pronti a scommettere che Harrison Ford interpreterà Indiana Jones.

Il film ha attualmente una data di uscita fissata per il 29 luglio 2022.