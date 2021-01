Indiana Jones 5, la bomba: Chris Pratt sostituirà Harrison Ford come protagonista?

Da quando la Lucasfilm è stata acquistata dalla Disney non si è parlato d'altro che dell'arrivo di Indiana Jones 5 che però dal 2012 a questa parte non è ancora arrivato. I piani confermati dallo studio sarebbero quelli di avere un ultimo film con Harrison Ford protagonista per chiudere la saga e poi pare procedere con un recast del personaggio...

L'ultimo rumor sull'argomento sostiene che la Disney ha tutta l'intenzione di procedere con la saga di Indiana Jones e per questo affiderà la parte a un attore più giovane per proseguire con altri film (spin-off o serie) sul personaggio. L'attore in questione sarebbe Chris Pratt, da anni tra i favoriti dei fan (insieme a Bradley Cooper) per ereditare frusta e Fedora di Indiana.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, la Lucasfilm ha adocchiato Pratt per interpretare una versione più giovane del personaggio. Sostiene anche che proprio Indiana Jones 5 preparerà il terreno che spianerà la strada a Pratt per i prossimi progetti, sia film che serie spin-off su Disney+ e uno show animato.

Il nuovo film è stato confermato nel 2016 con Koepp alla sceneggiatura, ma nel 2018 Jonathan Kasdan (il cui padre Lawrence Kasdan scrisse I Predatori dell'Arca Perduta) venne assunto come secondo sceneggiatore, salvo poi assistere nel 2019 al ritorno dell'inossidabile David Koepp. Alla fine però, come noto, James Mangold ha sostituito Steven Spielberg alla regia del film, e questa è stata la 'goccia che ha fatto traboccare il vaso' per Koepp. "Quando James Mangold è subentrato a Steven, diciamo che ho capito che sarebbe stato un punto di rottura abbastanza logico", ha sottolineato lo sceneggiatore.

Il quinto film è ancora previsto per il 2022 e si propone di chiudere la storia di Indiana Jones.