Indiana Jones 5: aspettando il trailer, le 5 più grosse novità svelate da Empire

In questi giorni la grande esclusiva di Empire ha sollevato il velo di mistero che circondava Indiana Jones 5, attesissimo prossimo e ultimo film della saga con protagonista Harrison Ford, scritto e diretto dall'autore di Copland e Logan James Mangold.

In attesa del trailer di Indiana Jones 5 - che lo stesso Mangold ha promesso come 'in arrivo' - ecco le 5 più grosse novità su Indiana Jones 5 svelate dall'esclusiva di Empire:

Il ritorno dei nazisti : Empire ha confermato che, in questa sua nuova e ultima avventura il professor Henry Jones Jr si scontrerà ancora una volta con i nazisti, veri e propri acerrimi nemici. Indy, come ricorderete, si è scontrato con gli uomini di Hitler già due volte in passato, la prima volta in Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta, il primo film della saga, e una seconda volta nel terzo film della serie Indiana Jones e l ultima crociata (dove incrociò il suo cammino addirittura con Adolf Hitler).

Corsa allo spazio : il film sarà ambientato nel 1969, durante la corsa allo spazio e alla luna tra Usa e URSS, e vedrà Indiana Jones indagare sugli ex scienziati nazisti che sono entrati nella Nasa dopo la seconda guerra mondiale.

Una grande scena d'apertura : si è parlato tanto della misteriosa scena d'apertura di Indiana Jones 5. A quanto pare sarà un flashback ambientato ai tempi della trilogia originale di Steven Spielberg, e per questa sequenza Harrison Ford è stato ringiovanito digitalmente.

Il personaggio di Phoebe Waller-Bridge : la star interpreterà Helena, la figlioccia di Indiana Jones. Non è chiaro chi siano i genitori di Helena, ma la sua stretta relazione con Indy suggerisce che potrebbero essere già apparsi nel franchise. Il personaggio della Waller-Bridge è descritto come "un mistero e una meraviglia", con Ford che ha definito Helena "una pioniera nella contabilità etica". Per ulteriori informazioni guardate la prima foto di Helena in Indiana Jones 5.

: la star interpreterà Helena, la figlioccia di Indiana Jones. Non è chiaro chi siano i genitori di Helena, ma la sua stretta relazione con Indy suggerisce che potrebbero essere già apparsi nel franchise. Il personaggio della Waller-Bridge è descritto come "un mistero e una meraviglia", con Ford che ha definito Helena "una pioniera nella contabilità etica". Per ulteriori informazioni guardate la prima foto di Helena in Indiana Jones 5. Il personaggio di Mads Mikkelsen: la star Mads Mikkelsen sarà il villain di Indiana Jones 5, cosa non esattamente sorprendente considerata la sua carriera. Il suo personaggio è il minaccioso Voller, che Empire conferma essere stato parzialmente ispirato dal "vero nazista diventato scienziato della NASA Wernher von Braun". Mikkelsen ha affermato che Voller vuole "correggere alcuni errori del passato", il che potrebbe riferirsi alla caduta del regime nazista. Durante gli eventi di Indiana Jones 5, sia Indy che lo scienziato della NASA Voller stanno cercando di mettere le mani su "qualcosa che potrebbe rendere il mondo un posto molto migliore in cui vivere". A questo proposito, date un'occhiata alla prima foto di Mads Mikkelsen in Indiana Jones 5.

Indiana Jones 5 uscirà il 30 giugno 2023. Per altri contenuti guardate la prima foto di Harrison Ford di nuovo nei panni di Henry Jones Jr.