Indiana Jones 5, arriva un nuovo video dal set del film con Harrison Ford

Il mese scorso abbiamo dato un'occhiata ai protagonisti di Indiana Jones 5 nelle foto dal set. La produzione del quinto capitolo della saga è stata recentemente sconvolta da un tragico lutto di un membro della troupe, e probabilmente i lavori verranno fermati per un po'. Oggi è arrivato un video dal set datato 31 Ottobre.

Nelle immagini vediamo Harrison Ford che prova uno dei momenti, e che discute per circa un minuto e mezzo sulla dinamica. Secondo molti, in verità, colui che vediamo nel video non è Ford, ma il suo stuntman, che girerà la scena d'azione al posto suo. L'uomo è ovviamente vestito e truccato come Harrison, in modo da somigliargli il più possibile, e se dovesse essere effettivamente lui, avrebbe ingannato gran parte del web.

Ford, a Giugno di quest'anno, aveva avuto un piccolo infortunio nel corso delle riprese di una scena di combattimento. In particolare il problema aveva riguardato la spalla, e lo ha costretto a restare fermo per un po'. L'attore è rientrato a pieno regime a inizio Settembre, e da allora in poi le riprese sono andate avanti spedite, per recuperare il tempo perso.

Indiana Jones 5 è diretto da James Mangold, e uscirà nel 2023.