Indiana Jones 5, arriva una nuova clip esclusiva: è un inseguimento al cadiopalma!

Il franchise di Indiana Jones è particolarmente famoso per i suoi spericolati inseguimenti al limite del verosimile. Una cosa simile sembra succederà anche ne Il Quadrante del Destino, in una clip che è stata mostrata in esclusiva insieme al trailer durante la Star Wars Celebration di Londra.

Nonostante non faccia parte dell'universo di Guerre Stellari la saga di Indiana Jones è una parte fondamentale della LucasFilm e, proprio per questo motivo, la casa di produzione ha voluto dare un nuovo sguardo esclusivo al film in un inseguimento spettacolare che vede coinvolte più parti. La scena vede, infatti, tantissimi personaggi combattere ed interagire tra di loro non chiarendo le dinamiche che in quel momento sono in corso tra di loro. Tra auto d'epoca e tuk tuk, fulcro vero dell'azione è il personaggio di Pheobe Waller Bridge.

Dopo aver avuto il nuovo trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, la clip è una piacevole aggiunta che riesce a mostrare ancor di più l'altissimo livello dell'azione del film. Durante la Star Wars Celebration erano presenti a raccontare la pellicola il regista James Mangold, Phoebe Waller Bridge e Mads Mikkelsen. Lo scontro sul tuk tuk mostrato durante la convention ha chiarito quanto il rapporto tra Indy e la sua figlioccia sarà importante all'interno della pellicola.

Secondo le parole del regista e sceneggiatore James Mangold Indiana Jones 5 rappresenterà la fine della saga. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!