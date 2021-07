Indiana Jones 5, Antonio Banderas si unisce al cast del film di James Mangold!

Indiana Jones è prossimo al ritorno sulle scene per la prima volta dai tempi del deludente Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, e le premesse sembrano essere quelle di un rientro in campo in grande stile: nelle ultime ore, ad esempio, il cast del film di James Mangold ha registrato l'aggiunta di un nome piuttosto pesante.

Il film recentemente costato al povero Harrison Ford un infortunio sul set potrà infatti contare sul talento di Antonio Banderas: la star de La Maschera di Zorro è stata annunciata proprio in queste ore come parte del cast di questo Indiana Jones 5, per la gioia dei fan che sperano in un film all'altezza della storia del nostro archeologo preferito.

Nulla è stato specificato relativamente al ruolo che Banderas sarà chiamato a ricoprire: ciò che è certo è che l'attore andrà ad inserirsi in un gruppo formato da tanti colleghi di assoluto spessore, dall'ovvio Harrison Ford a Mads Mikkelsen, passando per la star di Fleabag Phoebe Waller-Bridge e la Renée Wilson vista in Black Panther.

Cosa ne pensate? Siete contenti dell'aggiunta di Antonio Banderas al cast del quinto film del franchise? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate le ultime foto dal set di Indiana Jones 5.