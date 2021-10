Indiana Jones 5, quanti anni avrà il protagonista nel nuovo film?

Abbiamo da poco visto le foto dal set siciliano di Indiana Jones 5. Negli scatti del quinto capitolo del franchise, Harrison Ford appare in forma, pronto a vestire ancora una volta i panni del protagonista. Ma quanti anni avrà in questo film il suo personaggio? Ecco cosa sappiamo.

Il film uscirà ben quattordici anni dopo il suo predecessore, ovvero Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, che era ambientato nel 1957. Harrison Ford ha adesso ben 79 anni, compiuti lo scorso 13 Luglio. Il nuovo Indiana Jones sarà dunque ambientato necessariamente più in avanti nel tempo, precisamente nel 1969. 12 anni sono passati dunque nella pellicola dall'avventura precedente. Considerando che il protagonista della pellicola è nato nel 1899, Indiana Jones avrà dunque 70 anni nel film.

Nonostante vari ritardi, dovuti a problemi produttivi e all'infortunio di Harrison Ford, la produzione continua a procedere a buon ritmo, e i tempi dovrebbero essere dunque rispettati. Ad affiancare Ford nel nuovo capitolo ci sarà Antonio Banderas, e nel cast vedremo anche Phoebe Waller Bridge che potrebbe avere un ruolo nel futuro della saga di Indiana Jones secondo molti.

Chissà, per adesso ci godiamo il quinto film, che vedrà ancora una volta come protagonista Harrison Ford, nella speranza che sia memorabile come i precedenti.