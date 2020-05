Indiana Jones 4, quando Harrison Ford non riconobbe Cate Blanchett

Sarà capitato a molti, se non addirittura a tutti, di fare qualche brutta figura non riconoscendo una persona che si conosce piuttosto bene, finendo magari per non salutarla o cose del genere. Pare che a equivoci del genere proprio nessuno sia immune, neanche una grande star di Hollywood come Harrison Ford.

Durante le riprese di Indiana Jones e il Teschio di Cristallo, criticatissimo quarto capitolo della saga sull'archeologo più famoso del mondo, Ford andò infatti in confusione nel riconoscere una sua collega che, insomma, non è esattamente una persona poco nota.

Stiamo parlando infatti di Cate Blanchett, che nel film interpreta l'agente dell'Unione Sovietica Irika Spalko, rivale di Jones nella ricerca del famoso teschio di cristallo del titolo. Come in molti ricorderanno Blanchett subì qualche ritocco al suo solito look per il film, indossando una parrucca che sovrapponeva un caschetto nero alla sua solita chioma bionda e fluente.

Un dettaglio sicuramente importante che a molti, comunque, non avrebbe impedito di riconoscere l'attrice. Harrison Ford, però, sembrò andare decisamente in confusione: quando la star di Blue Jasmine tornò a sfoggiare i suoi capelli naturali, infatti, l'attore cominciò a chiedere in giro chi fosse quella donna bionda che si aggirava tutta tranquilla per il set!

Quel che si dice un travestimento ben riuscito, insomma! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.