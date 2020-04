Indiana Jones 4 oggi su IRIS: sapevate che fu Harrison Ford a mettere mano al copione?

Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, film del 2008 diretto da Steven Spielberg, torna in onda stasera sul canale IRIS dalle 21:00, e per l'occasione vi raccontiamo di quando Harrison Ford mise mano alla sceneggiatura del quarto capitolo della celebre saga d'avventura.

Fu proprio la star, infatti, a convincere lo sceneggiatore David Koepp ad includere un gran numero di battute sull'età ormai matura di Indy all'interno del copione, credendo che questo particolare avrebbe contribuito a ridurre la "paranoia americana sull'invecchiamento". Fu sempre lui che rifiutò di tingersi i capelli per il ruolo, sostenendo che il sex appeal di Indy non risiedeva nella sua giovinezza, ma nella sua immaginazione e nella sua intraprendenza: "La mia ambizione è quella di guardare il pubblico dritto in faccia, e non di nascondermi dietro la nuca di uno stuntman", è una sua frase che è rimasta celebre dalla presentazione stampa di allora.

Lo zampino ce lo mise ovviamente anche Spielberg, convincendo l'attore che non era troppo vecchio per tornare a recitare in una delle sue parti più iconiche: "Quando un ragazzo arriva a quell'età e fa ancora lo stesso ruolo, e corre ancora altrettanto veloce e sale altrettanto in alto, la sola differenza è che avrà il respiro un po' più pesante alla fine della ripresa. E ho sentito che dovevamo spingere su questo fattore: 'Divertiamoci un po'. Non nascondiamo la sua età'".

