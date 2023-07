Indiana Jones 4, lavorare al film realizzò un sogno di Cate Blanchett!

Indiana Jones e Il regno del teschio di cristallo sicuramente non è stato uno dei più grandi successi della saga con protagonista Harrison Ford. Nonostante la pellicola sia stata criticata sia dagli appassionati che dai critici, pare che la sua realizzazione abbia realizzato un sogno di un membro del cast.

Di recente Kethleen Kennedy ha spiegato il flop di Indiana Jones 4 mettendo in luce le ragioni che hanno portato a questa conclusione. Nonostante tutto, però, la lavorazione del film fu caratterizzata da un clima molto disteso e all'insegna della collaborazione. Addirittura venne realizzato un "sogno" di Cate Blanchett che interpretava nel film il personaggio di Irina Spalko. Strano a pensarsi ma, in realtà, l'attrice non aveva mai avuto modo di incontrare Harrison Ford fino all'inizio delle riprese.

I due si incontrarono la prima volta proprio durante il primo giorno di set. La scena girata riguardava il primo incontro tra Indy e Spalko, quindi l'attrice ebbe modo di conoscere l'esperto collega con indosso i vestiti di scena del personaggio. Ad anni di distanza la Blanchett continua a ricordare il momento come la realizzazione di un sogno nonostante la difficoltà del non avuto modo di confrontarsi con lui prima dell'inizio della lavorazione del film.

Pare che inizialmente Harrison Ford non riconobbe la Blanchett con indosso i vestiti di scena di Irina Spalko. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!