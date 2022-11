Indiana Jones 4, Kathleen Kennedy spiega il flop: 'Non avevamo una storia forte'

Anche i migliori sbagliano: dopo tre film entrati di diritto nella storia del cinema e nella cultura pop, anche Indiana Jones può dunque concedersi un passo falso, a maggior ragione se arrivato dopo anni di inattività. Ma quali sono i veri motivi dell'insuccesso di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo?

Nonostante Tarantino abbia svelato di preferire Indiana Jones 4 all'amatissimo Indiana Jones e l'Ultima Crociata, infatti, la maggior parte dei fan ancora stenta anche solo ad ammettere l'esistenza del film uscito nel 2008: un flop, quello dell'ultimo Indy, che la produttrice Kathleen Kenendy ha provato a spiegare proprio in queste ore.

"Tu non hai mai altra intenzione se non quella di fare un grande film. Qualche volta ci riesci alla perfezione, altre volte no. Nel caso di Indy 4 non credo ci sia una specifica ragione alla quale qualcuno di noi abbia avuto modo di ripensare, se non il fatto che potremmo non aver avuto una storia forte come quella che cercavamo" sono state le parole di Kennedy.

E voi, cosa ne pensate? A quali cause attribuite il fallimento del quarto film sul nostro archeologo preferito? Diteci la vostra nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, M. Night Shyamalan parlò della sua reazione davanti alla proposta di scrivere la sceneggiatura di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.