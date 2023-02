Indiana Jones 4, Harrison Ford: 'Critici volevano imporre la loro visione del film'

Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo non fu, per utilizzare un eufemismo, un gran successo: il film che riportò sul grande schermo il personaggio di Harrison Ford fu letteralmente massacrato da critica e fan, ma secondo il suo protagonista la cos fu dovuta anche a un eccesso di presunzione da parte dei recensori.

Forte anche del supporto di Quentin Tarantino, che addirittura ammise di preferire il quarto capitolo della saga a Indiana Jones e l'Ultima Crociata, Ford è dunque tornato ad ergersi in difesa del film uscito nel 2008 per la regia di Steven Spielberg.

"Voglio dire, i critici furono molto duri, ma dove sono oggi? Lo capisco, ma quelle erano le loro leggi, non le leggi di George Lucas e Steven Spielberg. Loro volevano imporre le loro regole su ciò che il film avrebbe dovuto essere. Ma non credo sia necessario tornare su questi problemi, ognuno ha il diritto di avere la propria opinione. Il film non fu il successo che avrebbe dovuto essere, probabilmente. Ma non ha creato uno standard che porteremo avanti anche in questo film" sono state le parole dell'attore.

E voi, cosa ne pensate? Credete che la critica sia stata davvero troppo dura con l'ultimo film della saga diretto da Spielberg? Diteci la vostra nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, anche la produttrice Kathleen Kennedy tornò a parlare dell'insuccesso di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.