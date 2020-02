Independent Spirit Awards 2020, ecco tutti i vincitori

Gli Independent Spirit Awards, gli ultimi trofei cinematografici prima degli Oscar 2020 in questa stagione dei premi dalle gambe corte, è stato assegnato nella notte a Los Angeles.

Il premio principale, quello per il Miglior Film, è stato consegnato a The Farewell di Lulu Wang, ma i vincitori morali della serata sono stati Diamanti Grezzi e The Lighthouse: i film dei fratelli Safdie e di Robert Eggers si erano presentati alla vigilia col maggior numero di nomation (cinque a testa), e sono usciti anche con più premi di tutti (tre e due).

Adam Sandler è stato insignito del premio per il miglior attore, soffiandolo proprio a Robert Pattinson, mentre Willem Dafoe ha vinto quello per il miglior attore non protagonista. Parasite ha fatto nuovamente la storia, diventando il primo film coreano a vincere il premio per il miglior film straniero.

Qui sotto tutti i vincitori:

Miglior film

The Farewell - Una bugia buona (The Farewell), regia di Lulu Wang

Clemency, regia di Chinonye Chukwu

Diamanti grezzi (Uncut Gems), regia di Josh e Benny Safdie

Storia di un matrimonio (Marriage Story), regia di Noah Baumbach

La vita nascosta - Hidden Life (A Hidden Life), regia di Terrence Malick

Miglior film d'esordio

La rivincita delle sfigate (Booksmart), regia di Olivia Wilde

The Climb, regia di Michael Angelo Covino

Diane, regia di Kent Jones

The Last Black Man in San Francisco, regia di Joe Talbot

The Mustang, regia di Laure de Clermont-Tonnerre

See You Yesterday, regia di Stefon Bristol

Miglior regista

Josh e Benny Safdie - Diamanti grezzi (Uncut Gems)

Robert Eggers - The Lighthouse

Alma Har'el - Honey Boy

Julius Onah - Luce

Lorene Scafaria - Le ragazze di Wall Street - Business Is Business (Hustlers)

Miglior attrice protagonista

Renée Zellweger - Judy

Karen Allen - Colewell

Hong Chau - Driveways

Elisabeth Moss - Her Smell

Mary Kay Place - Diane

Alfre Woodard - Clemency

Miglior attore protagonista

Adam Sandler - Diamanti grezzi (Uncut Gems)

Chris Galust - Give Me Liberty

Kelvin Harrison Jr. - Luce

Robert Pattinson - The Lighthouse

Matthias Schoenaerts - The Mustang

Miglior attrice non protagonista

Zhao Shuzhen - The Farewell - Una bugia buona (The Farewell)

Jennifer Lopez - Le ragazze di Wall Street - Business Is Business (Hustlers)

Taylor Russell - Waves

Lauren Spencer - Give Me Liberty

Octavia Spencer - Luce

Miglior attore non protagonista

Willem Dafoe - The Lighthouse

Noah Jupe - Honey Boy

Shia LaBeouf - Honey Boy

Jonathan Majors - The Last Black Man in San Francisco

Wendell Pierce - Burning Cane

Miglior sceneggiatura

Noah Baumbach - Storia di un matrimonio (Marriage Story)

Jason Begue e Shawn Snyder - To Dust

Ronald Bronstein, Josh Safdie e Benny Safdie - Diamanti grezzi (Uncut Gems)

Chinonye Chukwu - Clemency

Tarell Alvin McCraney - High Flying Bird

Miglior sceneggiatura d'esordio

Fredrica Bailey e Stefon Bristol - See You Yesterday

Hannah Bos e Paul Thureen - Driveways

Bridget Savage Cole e Danielle Krudy - Blow the Man Down

Jocelyn DeBoer e Dawn Luebbe - Greener Grass

James Montague e Craig W. Sanger - The Vast of Night

Miglior fotografia

Jarin Blaschke - The Lighthouse

Todd Banhazl - Le ragazze di Wall Street - Business Is Business (Hustlers)

Natasha Braier - Honey Boy

Chananun Chotrungroj - The Third Wife

Pawel Pogorzelski - Midsommar - Il villaggio dei dannati (Midsommar)

Miglior montaggio

Ronald Bronstein e Benny Safdie - Diamanti grezzi (Uncut Gems)

Julie Béziau - The Third Wife

Tyler L. Cook - Sword of Trust

Louise Ford - The Lighthouse

Kirill Michanovskij - Give Me Liberty

Miglior documentario

Made in USA - Una fabbrica in Ohio (American Factory), regia di Steven Bognar e Julia Reichert

Alla mia piccola Sama (For Sama), regia di Waad al-Kateab e Edward Watts

Apollo 11, regia di Todd Douglas Miller

Island of the Hungry Ghosts, regia di Gabrielle Brady

Medena zemja, regia di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov

Miglior film straniero

Parasite (Gisaengchung), regia di Bong Joon-ho (Corea del Sud)

I miserabili (Les Misérables), regia di Ladj Ly (Francia)

Retablo, regia di Alvaro Delgado-Aparicio L. (Perù)

Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu), regia di Céline Sciamma (Francia)

The Souvenir, regia di Joanna Hogg (Regno Unito)

La vita invisibile di Eurídice Gusmão (A vida invisível), regia di Karim Aïnouz (Brasile)

Premio speciale Robert Altman

Storia di un matrimonio (Marriage Story), regia di Noah Baumbach

