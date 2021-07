Independence Day, Will Smith celebra i 25 anni del film! Le foto

Will Smith ha celebrato il 25° anniversario di Independence Day, pubblicando alcune foto del backstage. Uscito nel 1996, il film racconta la lotta dell'umanità contro un'improvvisa invasione aliena avvenuta il 4 luglio, Giorno dell'Indipendenza negli Stati Uniti d'America. Il film batté ogni record al box-office, consacrando Will Smith.

A causa della trama e dell'uscita estiva in occasione della festività americana del 4 luglio, Independence Day è uno dei film più rivisti in questo periodo dell'anno.

Il cast e la troupe sono tornati a parlare di recente del film; il regista Roland Emmerich ha ricordato di aver lottato per avere Will Smith nel film, la cui presenza era osteggiata dalla produzione a causa della sua etnia e della poca esperienza cinematografica.



Emmerich fu irremovibile e volle nel film Smith insieme a Jeff Goldblum. E nel giorno del 25° anniversario di Independence Day, Will Smith ha pubblicato diverse immagini del backstage, insieme alla didascalia:"25 anni fa?!?! WOW!!".

Ovviamente il post ha attirato tantissimi follower che hanno commentato o lasciato semplicemente il like per ricordare uno dei titoli maggiormente iconici nella storia dei blockbuster americani.



Il cast del film era composto anche da Bill Pullman, Randy Quaid, Mary McDonnell, Judd Hirsch e Vivica A. Fox.

