Independence Day: svelato il titolo originale del cult con Will Smith e Jeff Goldblum

Independence Day: il film ispirato la festa statunitense del 4 luglio è passato alla storia proprio per il suo nome, con cui raccontava liberazione suprema della razza umana, quella dalla conquista aliena. E se il titolo fosse stato un altro? A svelarci questo inaspettato colpo di scena il protagonista Bill Pullman.

Secondo l'interprete del presidente a stelle e strisce Thomas J. Whitmore per il progetto si pensò inizialmente al titolo Doomsday, che in inglese significa "giorno del giudizio universale" (non a caso è anche il nome di uno dei maggiori villain di Superman!).

Fu solo grazie alla battuta, divenuta poi celebre, "Oggi combattiamo per la sopravvivenza della razza umana, oggi è il giorno in cui l'umanità ha detto a un solo grido 'Noi non ce ne andremo in silenzio nella notte!'. Oggi festeggiamo il nostro Giorno dell'Indipendenza!", che i produttori cambiarono idea e virarono sul titolo divenuto poi definitivo.

"Girammo quella scena di notte, ovviamente, ed era molto tardi anche se avevamo iniziato a girare addirittura prima dell'orario stabilito perché proprio in quel momento Dean Devlin e Roland Emmerich [sceneggiatore e regista] stavano discutendo con la Fox sul titolo del film. Se non sbaglio doveva essere 'Doomsday', o almeno questo è quello che aveva scelto la Fox: in quel periodo era il titolo perfetto per un disaster movie."

L'attore ha poi continuato: "Devlin ed Emmerich volevano disperatamente che si chiamasse 'Independence Day', così per convincerli dovetti pronunciare quel discorso in maniera impeccabile. Dopodiché Dean montò il girato, venne da me e mi chiese se volevo vedere la scena completa. Ricordo che pensai 'Oddio, devono assolutamente ricredersi sul titolo' e così fecero".

Dopo l'acclamato film del 1996, nel 2016 è uscito il secondo capitolo della saga, che però non è piaciuto al regista Roland Emmerich, il quale dichiarò persino che non avrebbe mai dovuto realizzare Independence Day: Resurrezione. Inizialmente si pensò addirittura ad un terzo capitolo di Independence Day, successivamente scartato e se volete una piccola chicca sull'argomento scoprite dal versione deepfake di Independence Day con Donald Trump.