Independence Day/Stargate: Dean Devlin non è più coinvolto nei franchise

Dean Devlin, produttore e sceneggiatore dei due franchise fantascientifici che hanno condito gli anni Novanta, ovvero Independence Day e Stargate, non è più coinvolto nei futuri sequel, se mai ce ne saranno.

Negli anni Novanta, infatti, Devlin ha lavorato a stretto contatto con il regista Roland Emmerich su tre film che hanno riscosso un enorme successo in quegli anni, stiamo parlando di Universal Soldier, Stargate, e Independence Day. In anni recenti, entrambi avevano firmato un contratto per resuscitare quei franchise e iniziare lo sviluppo di film e prodotti televisivi sequel per Universal Soldier, serie spin-off per Stargate e un film ad alto budget per Independence Day (poi rivelatosi il flop Independence Day: Rigenerazione).

Fino a poco tempo fa, i progetti per Universal Soldier erano stati relegati al solo ambiente televisivo, mentre per Stargate si era spinto sulla serie televisiva dopo i piani per un film erano saltati, anche in seguito al flop di Independence Day: Rigenerazione. Devlin non è mai stato direttamente coinvolto nello sviluppo ulteriore di Universal Soldier e adesso sembra abbia preso le distanze anche dagli altri due progetti.

A margine della promozione del suo Bad Samaritan, lo sceneggiatore e produttore è stato ospite del The Matthew Aaron Show e quando gli sono state chieste novità in merito al futuro di Independence Day e Stargate ha risposto di non saperne nulla.

“Veramente non ne so nulla. Dopo Geostorm sono giunto alla conclusione di non essere il tipo di persona che dovrebbe lavorare con i grossi studios, così mi sono allontanato sia da Stargate che da Independence Day; entrambi potrebbero andare avanti, ma non saprei proprio. Non sono più coinvolto”.

Per chi non lo sapesse, Geostorm è il disaster movie con Gerard Butler protagonista, scritto e diretto da Devlin, divenuto una grossa perdita commerciale per la Warner.