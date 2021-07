Independence Day, Roland Emmerich è ancora speranzoso sul prosieguo del franchise

Il non propriamente riuscito Independence Day: Rigenerazione convinse anni fa Disney a mettere in stallo il franchise di Roland Emmerich durante la lunga e complessa fusione con 20th Century Fox, ma di recente proprio il regista dei primi due capitoli della saga sci-fi è tornato a discutere della possibilità di un prosieguo della storia.

Spiega Emmerich a Comicbook.com:



"Disney ha ora un servizio di streaming online e hanno bisogno di prodotti originali. Mi piacerebbe girare un terzo capitolo di Independence Day, o anche farne uno show televisivo, così da continuare questa storia. Quando abbiamo girato Rigenerazione era già pronta una terza parte e in effetti quest'ultima ha anche molto più a che fare con il primo capitolo rispetto al secondo. Ma vedremo cosa succederà con questa idea di rifugiati su altri pianeti e tante forme diverse dei nostri protagonisti".



E poi conclude: "Per me Independence Day e Stargate sono film molto importanti, dei fondamentali. Hanno praticamente creato tutto ciò che ho fatto in seguito e amerei davvero molto continuare a esplorare il mondo di Independence Day e vedere dove potremmo arrivare".



Cosa ve ne pare? Vi piacerebbe un terzo film o una serie tv su Independence Day? Fatecelo sapere come sempre lasciando un commento in calce alla notizia.