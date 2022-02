Independence Day - Rigenerazione fu riscritto in 2 settimane dopo l'addio di Will Smith!

Ricorderete che quando venne annunciato il sequel di Independence Day, Will Smith sarebbe dovuto tornare nei panni del Capitano Steve Hiller, ma all'ultimo momento decise di abbandonare la produzione. A margine della promozione del suo ultimo film, Moonfall, Roland Emmerich ha ricordato la lavorazione travagliata del sequel del disaster movie.

L'addio di Will Smith, secondo il regista, causò non pochi problemi alla produzione, su tutti la stesura di una nuova sceneggiatura da ultimare in tempo record: "Sono fiero di Independence Day – Rigenerazione, ma ci fu un bel problema: Will Smith decise di lasciarci durante la lavorazione, fu un colpo durissimo per me. A un certo punto fui costretto a decidere: lascio perdere o proseguo? Avevamo speso già 10-12 milioni di dollari e non potevamo lasciar perdere come se niente fosse… io e due giovani sceneggiatori ci chiudemmo nel mio appartamento a New York […] e scrivemmo una nuova sceneggiatura in due settimane. Dovevamo farlo. [La presidente della Fox] Emma Watts ci chiamava ogni singolo giorno".

Come già detto in precedenza, Will Smith preferì girare Suicide Squad invece che Independence Day – Rigenerazione; a spiegarne le ragioni è stato lo stesso Emmerich: "Nelle primissime fasi del progetto volevo lavorare anche con lui, ed era molto entusiasta di farne parte, ma dopo un po' si è semplicemente stancato di fare sequel, e inoltre aveva appena partecipato ad un altro film di fantascienza (After Earth, ndr.), che era la sua storia padre-figlio, perciò si è chiamato fuori".

Lo stesso Will Smith nel 2016 motivò la decisione di non proseguire con il sequel di Independence Day: "Avevo davanti a me entrambe le sceneggiature di Independence Day 2 e Suicide Squad. Dove sceglierne una delle due. Alla fine ho deciso di partecipare a Suicide Squad, senza nulla togliere all'altro film, ma ho scelto qualcosa di nuovo piuttosto che tornare indietro. Voglio andare avanti con forza e fare cose nuove, sperando di trovare sempre un nuovo periodo d'oro".

