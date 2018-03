Independence Day non avrà un terzo film, la conferma del produttore

Sembra che il produttore die del sequel,, si sia liberato dell'idea di realizzare un terzo film. Insieme al suo collaboratore, il registanegli anni '90 raggiunse il successo commerciale con due sci-fi che divennero cult:nel 1994 enel 1996.

Il successo di Independence Day, che vinse anche un Oscar per i migliori effetti visivi, non generò immediatamente un sequel e la coppia proseguì il sodalizio, lavorando a Godzilla (1998), Il patriota (2000) e, in qualità di produttori, a Arac Attack - Mostri a otto zampe (2002), diretto da Ellory Elkayem, prima di riuscire a concretizzare un sequel basato sul film del 1996. Nonostante il ritorno di Jeff Goldblum, Bill Pullman e Brent Spiner nel cast, Will Smith decise di non tornare e il suo personaggio venne dichiarato morto all'interno della trama.

Secondo quanto riporta LRM, a Dean Devlin è stato chiesto quante possibilità ci fossero di vedere un terzo film di Independence Day, durante il WonderCon ad Anaheim, in California, nel corso del tour promozionale del thriller/horror Bad Samaritan. Nonostante non sia entrato nei dettagli, è chiaro che Devlin si sia distaccato, in questo momento, dal franchise:"Non lo so. Non lo so. Attualmente e personalmente non ho intenzione di farne un altro" ha risposto il produttore.

Probabilmente Devlin è rimasto 'scottato' dall'accoglienza non proprio eccelsa del sequel, che non è riuscito a raggiungere le vette del primo film. Il film ha incassato più di 390 milioni di dollari nel mondo ma non ha nemmeno sfiorato gli incassi del primo film, tenendo conto dell'inflazione.

In aggiunta a tutto questo anche i critici e i fan non hanno dimostrato particolare affetto per il film, nominato alla peggior pellicola e al peggior regista durante gli ultimi Razzies Awards.

Nonostante l'allontanamento volontario dal progetto di Devlin, fin quando Roland Emmerich sarà interessato a un secondo sequel la speranza non morirà mai. Lo stesso regista aveva dichiarato che l'ambientazione del terzo film sarebbe intergalattica.

Per il momento il progetto sembra accantonato ma in futuro lo stesso Emmerich potrebbe trovare l'occasione di tornare per la terza volta a dirigere un film di Independence Day.