Independence Day, Jeff Goldblum: 'Il riferimento a Jurassic Park non è stata una mia idea'

Intervistato da Yahoo! Entertainment in occasione delle celebrazioni del 4 luglio, Jeff Goldblum ha svelato un retroscena che collega due delle pellicole più celebri a cui ha preso parte nel corso della sua carriera, ovvero Jurassic Park e Independence Day.

Nel film di Roland Emmerich è presente un riferimento a Jurassic Park che nell'adattamento italiano è andato completamente perduto. Durante la scena di fuga dalla nave aliena, infatti, il personaggio di Goldblum mette fretta al Capitano Steve Hiller (Will Smith) ripetendo la frase "must go faster", le stesse parole pronunciate dal suo Ian Malcolm durante l'inseguimento del T-Rex nella pellicola di Steven Spielberg.

Durante l'intervista, l'attore ha rivelato che l'idea di inserire un riferimento diretto a Jurassic Park non è arrivata da lui, ma è stata una proposta dello stesso Emmerich. "Mi ha detto una cosa tipo 'So cosa puoi dire. Che ne dici del "must go faster" di un altro film?' Spero che al signor Steven Spielberg sia andata bene. Ce ne siamo appropriati con il massimo affetto. Era un omaggio, una parola francese. Significa una sorta di ciambella glassata, credo", ha scherzato Goldblum.

L'attore, lo ricordiamo, riprenderà i panni di Ian Malcolm in Jurassic World: Dominion, atteso nuovo capitolo della saga che riunirà lo storico trio composto da Goldblum, Laura Dern e Sam Neill. L'uscita del film è fissata a giugno 2022.



