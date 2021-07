Black Widow, il cast presenta il villain Taskmaster: "È l'arma definitiva"

Ad appena due giorni dall'arrivo di Black Widow nelle sale italiane, i protagonisti del film di Cate Shortland sono apparsi in una nuova featurette dedicata a Taskmaster, il "formidabile avversario" di Natasha nel nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

"Appena Natasha inizia a vedersela con lo stile di combattimento di Taskmaster... rimane perplessa" spiega Scarlett Johansson nel video che potete trovare all'interno della news. Come ricorda Davide Harbour (Red Guardian), le abilità a cui fa riferimento l'attrice consistono "nell'imitare le mosse di altri personaggi, da Captain America e Black Panther a Occhio di Falco."

Rachel Weisz, interprete di Melina Vostokoff, ha poi aggiunto: "Quando lo guardi, sembra di trovarsi di fronte all'arma definitiva segreta."

Apparso per la prima volta a maggio 1980 nel numero #195 di The Avengers, la vera identità del villain mascherato nel MCU non è ancora stata svelata, anche se una delle teorie più diffuse in rete è che ad interpretarlo sarà l'attore O-T Fagbenie, che nel film ricopre il ruolo dell'agente dello SHIELD Rick Manson.

Vi ricordiamo che Black Widow debutterà nelle sale italiane il 7 luglio, mentre dal 9 luglio sarà disponibile in Premier Access (dunque a pagamento) su Disney+. Intanto, gli analisti del box office hanno indicato che Black Widow punta ad un debutto tra oltre $100 milioni.