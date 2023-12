Independence Day, Jeff Goldblum improvvisò la maggior parte dei dialoghi!

L'arte dell'improvvisazione non è qualcosa che tutti gli attori sono in grado di padroneggiare. Se alcuni sono diventati dei veri maestri in questo, altri continuano ad arrancare. Non è il caso di Jeff Goldblum che, anche in film come Independence Day, si è fatto portatore di questa capacità.

Che l'attore di Jurassic Park e La Mosca sia un incredibile improvvisatore, nel corso degli anni, è diventato un dato di fatto. Moltissime delle pellicole ha cui ha partecipato, in particolare di recente, hanno visto nel suo modo di recitare super naturale e spontaneo, un punto di forza. In pochissimi minuti il suo Gran Maestro in Thor: Ragnarok è diventato un personaggio cult del franchise. Ovviamente, questa sua capacità è stata traslata in film di generi diversi, compreso Independence Day del 1996.

Ad anni del disvelamento del titolo originale di Independence Day, è stato rivelato anche quanto, all'interno del film, tantissimi attori abbiano improvvisato interi dialoghi tra i personaggi. Tra questi, ovviamente, c'è anche Jeff Goldblum. La maggior parte delle scene di dialogo che l'interprete condivideva con Judd Hirsch e Will Smith furono completamente improvvisate e il regista decise di tenerle ugualmente nel montaggio per il modo in cui i loro scambi risultavano naturali.

Inizialmente, pare che la produzione avesse deciso di non scegliere Will Smith come protagonista di Independence Day per un motivo molto controverso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!