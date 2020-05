Independence Day: Donald Trump è il presidente degli Stati Uniti in un deepfake

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un video deepfake creato dai fan, nel quale si vede il viso del presidente sostituito a quello di Bill Pullman, interprete del presidente USA nel cult fantascientifico Independence Day. Il meme è stato creato dall'account Mad "ObamaGate" Liberals e ricondiviso da Trump.

Il meme riprende un famoso monologo del presidente Thomas J. Whitmore, interpretato da Bill Pullman, nel Giorno dell'Indipendenza; un discorso ispiratore prima di affrontare una battaglia potenzialmente letale per il pianeta contro una forma aliena d'invasori. Si vede il volto di Donald Trump sovrapposto al corpo di Pullman, con la voce dell'attore che viene mantenuta e non sostituita.



Diverse altre persone in mezzo alla folla vengono sostituite, come Sean Hannity e Ivanka Trump, con una breve apparizione di Ted Cruz.

Stizzita la reazione di Bill Pullman, che non ha approvato affatto il meme diventato virale sul web e ricondiviso dallo stesso Trump:"La mia voce appartiene a nessuno tranne che a me, e non corro alla presidenza quest'anno" ha dichiarato l'attore a The Hollywood Reporter.

Vivica A. Fox, una delle star del film cult diretto da Roland Emmerich, ha condiviso il video, approfittandone per criticare Trump:"Non ha mai avuto la leadership o il coraggio per fare questo ruolo! Mai".

