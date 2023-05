Independence Day, Dean Devlin svela il piano per i sequel se fosse tornato Will Smith

Independence Day è stato uno dei film di fantascienza più amati degli anni '90 e lanciò cinematograficamente la carriera di Will Smith, che aveva già riscontrato successo sul piccolo schermo con la sit-com Willy, il principe dei Bel Air. Tuttavia, quando è stato prodotto il sequel Smith ha deciso di non tornare nel franchise.

Il produttore del film Dean Devlin ha spiegato pubblicamente quali erano inizialmente i piani per i seguiti del film del 1996 nel caso Will Smith avesse deciso di tornare:"Il regista [Roland Emmerich] ed io l'abbiamo scritto, non siamo stati pagati dallo studio. Prima di scrivere una sola parola ci siamo incontrati con Will Smith e abbiamo detto 'Questa è l'idea che abbiamo'. La adorava ed era super entusiasta di farlo. Abbiamo scritto non solo uno, ma due sequel pensando a lui e li abbiamo portati allo studio. Sono impazziti e hanno dato subito il via libera. Ci hanno detto 'Questa la miglior prima bozza che abbiamo mai letto di qualsiasi copione'".



I sequel dovevano concentrarsi sul personaggio di Steven Hiller, interpretato da Will Smith nel primo film, che avrebbe dovuto fronteggiare un'altra minaccia intergalattica.



Poi il colpo di scena. Will Smith rifiuta di parteciparvi, e il sequel di Independence Day si è rivelato una delusione.

Ma perché questo rifiuto improvviso? Forse, secondo Devlin, a causa del flop di After Earth nel 2013:"Siamo rimasti scioccati. Ripensandoci, penso che sentisse un po' scottato perché aveva fatto quel film di fantascienza che non era andato bene ed era generalmente preoccupato di fare un sequel. Alla fine non l'avrebbe fatto ma lo studio voleva andare avanti e per un po' siamo finiti nell'inferno della lavorazione".



Cosa ne pensate? Avreste voluto vedere Will Smith nel sequel di Independence Day? Sul sito trovate la nostra recensione di Independence Day: Rigenerazione, il sequel di qualche anno fa.