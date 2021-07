Independence Day: Bill Pullman è di nuovo il Presidente nel nuovo spot Budweiser!

Ben 25 anni dopo aver interpretato il Presidente degli Stati Uniti d'America nel blockbuster anni '90 Independence Day, Bill Pullman è tornato a interpretare il medesimo ruolo nel nuovo spot di Budweiser, proprio in occasione delle imminenti celebrazioni americane per il 4 luglio, il giorno dell'indipendenza. Trovate il video dopo il salto.

Nel corso del filmato vediamo Bill Pullman salire sul palchetto e tenere nuovamente un celebre discorso alla Nazione tutta, allo stesso modo in cui in Independence Day teneva il suo discorso per il giorno dell'indipendenza nel bel mezzo di una guerra tra due mondi, quello dell'umanità e quello degli alieni invasori. Proprio ricalcando quel celebre discorso, ne approfitta per sponsorizzare la marca di birra statunitense. Lo spot è anche l'occasione per supportare la campagna vaccinale che si propone di portare le dosi di vaccino in tutto il territorio americano grazie alla partnership con Direct Relief, specialmente in quei luoghi dove le persone faticano ad accedervi.

Lo spot è stato immediatamente rilanciato anche da Roland Emmerich, regista di Independence Day: "Il Presidente Thomas J. Whitmore si rivolge alla nazione per questo 4 luglio. Sono passati 25 anni dall'uscita al cinema di Independence Day!".

Poco tempo fa si continuava a parlare della possibilità di un terzo capitolo di Independence Day, ma al momento si procede con estrema cautela soprattutto dopo il risultato ampiamente deludente del secondo capitolo, Independence Day - Rigenerazione, uscito nel 2016 e sul quale pesava come un macigno l'assenza di un personaggio portante come quello di Will Smith. Intanto sappiamo che in caso di luce verde, Dean Devlin non sarà coinvolto nel terzo film: "Dopo Geostorm sono giunto alla conclusione di non essere il tipo di persona che dovrebbe lavorare con i grossi studios, così mi sono allontanato sia da Stargate che da Independence Day".