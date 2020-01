Incubi, ospedali psichiatrici e paure nel nuovo trailer ufficiale di The New Mutants

Come promesso nei giorni passati dalla 20th Century Fox ormai a guida Disney, ecco che i canali social e youtube della compagnia si sono aggiornati in queste ultime ore con il nuovo trailer ufficiale dell'attesissimo, rimandato e problematico The New Mutants, ultimo film dell'Universo Mutante Fox diretto da Josh Boone (Colpa delle stelle).

Come ha sottolineato in una recente intervista lo stesso cineasta (anche sceneggiatore del progetto), il film che vedremo in sala tra poco meno di tre mesi sarà "la versione originale" con l'aggiunte delle sequenze inserite dopo i reshoot di questo autunno, pensati per sistemare e ampliare tono e intreccio del racconto. E dal trailer effettivamente sembra davvero così.



La storia è anche più chiara, adesso. Al centro del racconto ci sono un gruppo di giovani mutanti che hanno riscontrato problemi con i loro poteri, manifestandoli involontariamente, senza controllo o per fini violenti e per questo rinchiusi in un ospedale psichiatrico creato proprio per gestire queste crisi psicologiche dei possessori del gene X. Nell'Ospedale, però, non tutto è come sembra e anzi, potrebbero essere in realtà prigionieri da studiare e non pazienti da curare, tanto che scelgono insieme di venire a capo di questo presunto mistero e delle loro più recondite paure.



Nel cast di The New Mutants troviamo Blu Hunt (Danielle Moonstar), Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Sam Guthrie), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dottoressa Cecilia Reyes) e Antonio Banderas in un ruolo ancora misterioso.



L'uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 2 aprile 2020.