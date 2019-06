Incredibili foto dal set inedite da X-Men: Dark Phoenix di Simon Kinberg

Dopo che Simon Kinberg ha parlato della continuity di questa serie di pellicole dedicate agli X-Men, oggi vi mostriamo alcune foto inedite dal set di X-Men: Dark Phoenix, attualmente nelle sale cinematografiche.

Il film ha subito vari cambiamenti in corso d'opera, compresa una completa riscrittura del terzo atto, e non sappiamo ancora se vedremo mai una sorta di Kinberg's Cut che ci mostrerà il film come concepito inizialmente dal regista e sceneggiatore.

In questi inediti scatti della fotografa Philippe Bosse - che noi vi mostriamo nella galleria di immagini qui sotto - vediamo alcune foto dietro le quinte e potenziali scene tagliate dal cinefumetto. In molte c'è Jessica Chastain, interprete dell'aliena e villain Vuk, mentre in altre vediamo anche Ciclope (Tye Sheridan), il regista e sceneggiatore Simon Kinberg e, addirittura, la versione cinematografica dell'isola di Genosha, il 'villaggio' in cui vivono alcuni mutanti insieme a Magneto.

X-Men: Dark Phoenix è una nuova trasposizione cinematografica della classica storia dei fumetti "La Saga della Fenice Nera", già adattata in X-Men - Conflitto finale del 2006. Il film scritto e diretto da Kinberg rappresenta il culmine della saga mutante iniziata dalla Fox nel lontano 2000; dopo l'acquisizione della major da parte della Disney, gli X-Men sono pronti per un reboot futuro targato Marvel Studios.