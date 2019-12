Incredibile ma vero: la versione aggiornata di Cats potrà partecipare agli Oscar 2020

Buone notizie per le chance di Cats agli Oscar 2020: a quanto pare, infatti l'Academy permetterà alla versione aggiornata del film di Tom Hooper di partecipare alla competizione per la statuetta ai migliori effetti speciali.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences consentirà alla nuova versione del film ridistribuito nei cinema questa settimana di competere per gli Oscar, e non prenderà in considerazione la prima versione cinematografica arrivata in sala qualche giorno prima (che, tra le altre goffaggini, includeva anche una scena in cui la mano umana di Judi Dench appariva senza pelliccia da gatta).

La notizia dovrebbe essere un sollievo per la Universal Pictures, dato che tutte le altre aspirazioni del film agli Academy Awards sono state demolite dalle recensioni disastrose e soprattutto dal poverissimo box office.

Il regolamento dell'Academy affermano che un film deve competere per gli Oscar con la stessa versione utilizzata nella sua corsa di qualificazione di una settimana (minimo) di programmazione nei cinema di Los Angeles. La regola recita: "L'alterazione di un risultato modificando un'immagine dalla versione mostrata nella Contea di Los Angeles, su cui si basa l'idoneità, sottoporrà tale risultato al rischio di essere dichiarato non ammissibile dal Consiglio dei Governatori."

Cats è riuscito a eludere questa regola dell'Oscar perché ha rilasciato una versione aggiornata durante la sua prima settimana di programmazione: il montaggio originale è stato distribuito venerdì 20 dicembre, con i cinema che sono stati in grado di scaricare la copia digitale del film con VFX aggiornato già domenica 22.

Nei prossimi giorni il nostro focus sugli Oscar 2020, dopo quello sui registi, attori e attrici, si sposterà proprio sulle categorie tecniche, incluse quelle dei Best Visual Effects, dunque rimanete sintonizzati per saperne di più.