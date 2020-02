L'incredibile primo trailer di The Green Knight, il nuovo fantasy oscuro di David Lowery

Come promesso dopo la pubblicazione dell'enigmatico poster arrivato nella giornata di ieri, la A24 ha distribuito il primo trailer ufficiale di The Green Knight, nuovo fantasy dark scritto e diretto da David Lowery.

Il film è ispirato in parte a Sir Gawain e il Cavaliere Verde, un romanzo cavalleresco scritto in medio inglese e risalente al tardo XIV secolo e appartenente al Ciclo Arturiano. L'avventura, ad oggi nota soprattutto per alcuni saggi di critica pubblicati da J.R.R. Tolkien, racconta la storia di Gawain, sconsiderato e testardo nipote di Re Artù che decide di imbarcarsi in una pericolosa e rischiosa missione per affrontare l'eponimo Cavaliere Verde, un gigantesco guerriero dalla pelle smeraldo.

Potete vedere alcune sequenze mozzafiato nel video disponibile nel player in alto.

The Green Knight vanta anche un nutrito cast di star guidato da Dave Patel nei panni di Gawain e completato da Alicia Vikander nel ruolo di Lady Esel, Joel Edgerton, Barry Keoghan, Erin Kellyman, Kate Dickie, Sarita Choudhury, Sean Herris nella parte di Re Artù e Ralph Ineson nella parte del Cavaliere Verde. A occuparsi degli effetti speciali del progetto è stata ingaggiata la prestigiosa Weta Digital, e già dal trailer si può intuire il grande lavoro svolto dal punto di vista visivo.

Il film uscirà nelle sale americane il prossimo 29 maggio, mentre non c'è ancora nessuna data ufficiale per il mercato italiano. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di The Old Man & The Gun, l'ultimo film di David Lowery.