L'incredibile storia dell'Isola delle Rose: il trailer del film Netflix di Sydney Sibilia

Netflix ha pubblicato il primo trailer de L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, il nuovo film diretto da Sydney Sibilia, disponibile dal 9 dicembre sulla piattaforma streaming. Protagonisti del film sono Elio Germano e Matilda De Angelis, su script di Sydney Sibilia e Francesca Manieri, ispirato ad una storia realmente accaduta.

L'incredibile storia dell'Isola delle Rose racconta la vicenda della costruzione della micronazione dell'Isola delle Rose al largo delle coste di Forlì nel 1968. Il protagonista del film è Elio Germano nei panni di Giorgio Rosa, ingegnere fondatore dell'isola e primo capo di stato che si trovò addirittura a sfidare il governo italiano.



La micronazione dell'Isola delle Rose aveva come lingua ufficiale l'esperanto, un governo proprio, così come una moneta e un'emissione postale, senza tuttavia esser mai riconosciuta come nazione indipendente.

Occupata dalle forze di polizia italiane a fine giugno 1968, a quasi due mesi dalla sua nascita, venne sottoposta a blocco navale e distrutta nel febbraio 1969.

Il cast del film di Sibilia è composto anche da Fabrizio Bentivoglio, Violetta Zironi, François Cluzet, Thomas Wlaschiha e Luca Zingaretti.

Elio Germano è reduce dalla partecipazione in Favolacce dei fratelli D'Innocenzo ed in Volevo nascondermi di Giorgio Diritti.



Sydney Sibilia è noto per aver girato la trilogia di Smetto quando voglio. Su Everyeye trovate la recensione di Smetto quando voglio e la recensione di Smetto quando voglio - Ad Honorem.